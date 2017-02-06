ФОТОФАКТ. В Австралии перехватили почти полторы тонны кокаина

Стоимость наркотиков оценивается приблизительно в 250 миллионов долларов США

Яхта в январе вышла из новозеландского порта Тауранга в Тихий океан, где получила груз кокаина с другого судна.

Стоимость груза оценивается приблизительно в 250 миллионов долларов США .

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