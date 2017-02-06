ФОТОФАКТ. В Австралии перехватили почти полторы тонны кокаина

Сегодня, 11:50

Стоимость наркотиков оценивается приблизительно в 250 миллионов долларов США

Кокаин нашли на яхте. Фото: AFP
Кокаин нашли на яхте. Фото: AFP

Полиция Австралии перехватила 1,4 тонны кокаина, спрятанные на борту новозеландской яхты, передает AFP.

Стоимость груза оценивается приблизительно в 250 миллионов долларов США.

Яхта в январе вышла из новозеландского порта Тауранга в Тихий океан, где получила груз кокаина с другого судна.

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Ранее сообщаллось, что полиция Австралии арестовала двух граждан Польши за хранение 1,2 тонны кристаллического MDMA, используемого при приготовлении экстази.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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