ФОТОФАКТ. В Австралии перехватили почти полторы тонны кокаина
Стоимость наркотиков оценивается приблизительно в 250 миллионов долларов США
Полиция Австралии перехватила 1,4 тонны кокаина, спрятанные на борту новозеландской яхты, передает AFP.
Стоимость груза оценивается приблизительно в 250 миллионов долларов США.
Яхта в январе вышла из новозеландского порта Тауранга в Тихий океан, где получила груз кокаина с другого судна.
Ранее сообщаллось, что полиция Австралии арестовала двух граждан Польши за хранение 1,2 тонны кристаллического MDMA, используемого при приготовлении экстази.
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