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В Австралии при посадке разбился самолет http://www.segodnya.ua/img/article/7851/11_main.1483339101.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/11_tn.1483339101.jpg Мир После неудачного приземления воздушное судно перевернулось

В Австралии при посадке разбился самолет

Сегодня, 08:37

После неудачного приземления воздушное судно перевернулось

В Австралии при посадке разбился самолет. Фото: townsvillebulletin.com.au/CHRIS MCMAHON
В Австралии при посадке разбился самолет. Фото: townsvillebulletin.com.au/CHRIS MCMAHON

Два человека пострадали в результате неудачной посадки небольшого самолета в австралийском городе Вудсток (штат Квинсленд – ред.). Об этом сообщил телеканал Sky News Australia, передает УНН.

Самолет после приземления перевернулся. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени.

Пострадал пилот и пассажирка. Они госпитализированы.
Австралия, самолет, разбился, посадка, Вудсток

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