В Австралии при посадке разбился самолет

Два человека пострадали в результате неудачной посадки небольшого самолета в австралийском городе Вудсток (штат Квинсленд – ред.). Об этом сообщил телеканал Sky News Australia, передает УНН.

Самолет после приземления перевернулся. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени.

Пострадал пилот и пассажирка. Они госпитализированы.