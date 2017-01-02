В Австралии при посадке разбился самолет
После неудачного приземления воздушное судно перевернулось
Два человека пострадали в результате неудачной посадки небольшого самолета в австралийском городе Вудсток (штат Квинсленд – ред.). Об этом сообщил телеканал Sky News Australia, передает УНН.
Самолет после приземления перевернулся. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени.
Пострадал пилот и пассажирка. Они госпитализированы.
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