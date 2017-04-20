В Австралии умер самый старый вомбат

Сегодня, 04:13

Вомбат по кличке Патрик многие годы был любимцем у посетителей национального парка Балларт


В австралийском национальном парке Ballarat на 33-м году жизни скончался самый старый вомбат на планете по прозвищу Патрик. Он был самым пожилым представителем своего вида, жившим в неволе. Патрик был всеобщим любимцем, сообщает Mashable.

Мать Патрика сбила машина в 1987 году. После этого малыша привезли в парк Ballarat. В дикой природе вомбаты обычно живут до 11 лет, в неволе редко доживают до 20. Ниже можно посмотреть небольшой фильм про Патрика, снятый в августе 2016 года.

В память о Патрике на территории заповедника будет установлена памятная табличка.
 
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