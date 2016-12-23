В Австралии задержали семь человек, готовящих серию терактов в Рождество

Полиция Австралии задержала семь человек, которые предположительно планировали совершить в Рождество серию терактов во втором по величине городе страны Мельбурне, сообщает Associated Press со ссылкой на главного комиссара полиции в австралийском штате Виктория Грэма Эштона, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, семеро задержанных, вдохновленных "Исламским государством", намеревались совершить атаки на находящиеся в центре города места — железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации, а также собор святого Павла.

Эштон отметил, что полиция следила за теми, кто предположительно планировал теракты. Как считают правоохранители, добавил он, подозреваемые готовились использовать взрывные устройства и другое оружие.