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В Австралии задержали семь человек, готовящих серию терактов в Рождество http://www.segodnya.ua/img/article/7822/79_main.1482455945.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/79_tn.1482455945.jpg Мир Сторонники ИГИЛ планировали атаки в центре Мельбурна

В Австралии задержали семь человек, готовящих серию терактов в Рождество

Сегодня, 03:18

Сторонники ИГИЛ планировали атаки в центре Мельбурна

Сторонники ИГИЛ планировали в центре Мельбурна, фото AFP
Сторонники ИГИЛ планировали в центре Мельбурна, фото AFP

Полиция Австралии задержала семь человек, которые предположительно планировали совершить в Рождество серию терактов во втором по величине городе страны Мельбурне, сообщает Associated Press со ссылкой на главного комиссара полиции в австралийском штате Виктория Грэма Эштона, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, семеро задержанных, вдохновленных "Исламским государством", намеревались совершить атаки на находящиеся в центре города места — железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации, а также собор святого Павла.

Эштон отметил, что полиция следила за теми, кто предположительно планировал теракты. Как считают правоохранители, добавил он, подозреваемые готовились использовать взрывные устройства и другое оружие.
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