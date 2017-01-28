В Австрии хакеры заблокировали в гостинице людей, требуя выкуп

Гости не могли войти или выйти из комнаты и новые ключ-карты невозможно было запрограммировать

Один из лучших отелей в Европе сообщил, что вынужден был заплатить выкуп хакерам, которые взломали систему электронных ключей, заперев в номерах сотни гостей. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Инцидент произошел в австрийском отеле Jaegerwirt, расположенном в Китцбюэле. Руководство заявило, что решило обнародовать этот случай, чтобы предупредить других об опасности киберпреступлений.

Руководство отеля говорит, что они уже трижды подвергались атакам киберпреступников, которым на этот раз удалось достать все ключевые системы. Гости не могли войти или выйти из комнаты и новые ключ-карты невозможно было запрограммировать.

Кибератака, которая совпала с открытием горнолыжного сезона, якобы был настолько сильной, что выключила все компьютеры отеля, в том числе системы бронирования и кассовые системы.

Хакеры пообещали быстро восстановить систему, если получат 1500 евро в биткоинах.

"Отель был полностью забронирован на 180 гостей, у нас не было другого выбора. Ни полиция, ни страховщики не могли помочь нам в этом случае. Восстановление системы после первого нападения летом стоило нам несколько тысяч евро", – сказал представитель отеля.