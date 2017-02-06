В Австрии задержали чеченцев с оружием

Сегодня, 07:05

Спецназ задержал 22 человека, при обыске у них кроме пистолета нашли еще и автомат

Фото: AFP
Фото: AFP

В Вене спецназ задержал выходцев из Чечни. Жители одного из районов города обратили внимание на внушительную группу людей на улице и вызвали полицию. Прибывшим по вызову правоохранителям подозрительные люди заявили, что "просто гуляют". Полицейские заметили у одного из них пистолет и вызвали подкрепление. Спецназ задержал 22 человека. При обыске у них кроме пистолета нашли еще и автомат. 

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка заявил, что это не террористы: задержанные могут иметь отношение к организованной преступности и участвовать в конфликте между несколькими группировками. Выяснилось также, что предполагаемые преступники обращались за политическим убежищем, 16 их них получили статус беженца, четыре заявления рассматриваются, а двоим уже отказали. В МВД заявили, что беженцы не должны "злоупотреблять гостеприимством".
Чечня, полиция, вена, террористы, беженцы

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