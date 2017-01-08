В Багдаде произошел второй теракт за день

Как сообщается, целью нового теракта стал рынок в шиитском районе Баладият

Десять человек стали жертвами второго за день теракта в Багдаде, взрыв прогремел на востоке города, передает телеканал Sky News Arabia, сообщает РИА Новости.

Целью нового теракта стал рынок в шиитском районе Баладият, сообщил телеканал.

По данным иракского телеканала Al Sumaria, взрыв устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой.

Об ответственности за взрыв пока никто не заявлял, предыдущий теракт взяла на себя группировка ИГ.

Ранее в воскресенье теракт произошел рядом с рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада. При взрыве начиненной взрывчаткой машины погибли 13 человек, около 50 получили ранения.