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В Багдаде произошел второй теракт за день http://www.segodnya.ua/img/article/7863/80_main.1483887153.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/80_tn.1483887153.jpg Мир Как сообщается, целью нового теракта стал рынок в шиитском районе Баладият

В Багдаде произошел второй теракт за день

Сегодня, 17:01

Как сообщается, целью нового теракта стал рынок в шиитском районе Баладият

Первый за сегодня теракт в Багдаде. Фото: AFP
Первый за сегодня теракт в Багдаде. Фото: AFP

Десять человек стали жертвами второго за день теракта в Багдаде, взрыв прогремел на востоке города, передает телеканал Sky News Arabia, сообщает РИА Новости.

Целью нового теракта стал рынок в шиитском районе Баладият, сообщил телеканал.

По данным иракского телеканала Al Sumaria, взрыв устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой.

Об ответственности за взрыв пока никто не заявлял, предыдущий теракт взяла на себя группировка ИГ.

Ранее в воскресенье теракт произошел рядом с рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада. При взрыве начиненной взрывчаткой машины погибли 13 человек, около 50 получили ранения.
Ирак, теракт, взрыв, багдад, ИГИЛ

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