В Баварии вечеринка завершилась смертью шести человек

Сегодня, 11:24

В полиции пока не могут точно сказать, что стало причиной инцидента

Полиция проводит расследование. Фото: AFP
Полиция проводит расследование. Фото: AFP

В местечке Арнштайн рядом с немецким городом Вюрцбург (федеральная земля Бавария) найдены тела шести мужчин и женщин.

Местная полиция сообщила, что причина смерти пока не установлена.

Однако уже точно известно, что молодым людям 18-19 лет, и что они накануне устроили вечеринку.

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Как отметили в правоохранительных органах, данных о том, что молодые люди стали жертвами насильственного преступления, нет.

Один из родителей обнаружил, что его ребенок не пришел домой. Он пошел на поиски молодых людей. В доме одного из друзей родитель и обнаружил тела.

Криминальная полиция Вюрцбурга начала расследование происшедшего.

Ранее сообщалось, что в Техасе вечеринка закончилась стрельбой с тяжелыми последствиями.
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