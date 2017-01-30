В Баварии вечеринка завершилась смертью шести человек
В полиции пока не могут точно сказать, что стало причиной инцидента
В местечке Арнштайн рядом с немецким городом Вюрцбург (федеральная земля Бавария) найдены тела шести мужчин и женщин.
Местная полиция сообщила, что причина смерти пока не установлена.
Однако уже точно известно, что молодым людям 18-19 лет, и что они накануне устроили вечеринку.
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Как отметили в правоохранительных органах, данных о том, что молодые люди стали жертвами насильственного преступления, нет.
Один из родителей обнаружил, что его ребенок не пришел домой. Он пошел на поиски молодых людей. В доме одного из друзей родитель и обнаружил тела.
Криминальная полиция Вюрцбурга начала расследование происшедшего.
Ранее сообщалось, что в Техасе вечеринка закончилась стрельбой с тяжелыми последствиями.
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