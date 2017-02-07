В Беларуси БМП на учениях замаскировали газетами
Черно-белые газетные полосы, наклеенные на БМП, вполне успешно имитируют так называемый пиксельный камуфляж.
Боевые машины пехоты 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады белорусской армии
во время учений замаскировали при помощи газет.
Фотографию трех БМП, обклеенных газетными страницами, опубликовал веб-сайт официальной белорусской военной газеты "Во славу Родины".
Черно-белые газетные полосы, наклеенные на БМП, вполне успешно имитируют так называемый пиксельный камуфляж (составленный из пятен прямоугольной формы) – газетная страница также состоит из белого фона, темно-серых прямоугольников фотографий и светло-серых "пятен" текста.
Цифровой, или пиксельный, камуфляж все чаще используется в последние годы во всем мире. В частности, его активно применяют для маскировки бронетехники в Народно-освободительной армии Китая.
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