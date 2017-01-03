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В Беларуси нашли нефть http://www.segodnya.ua/img/article/7854/8_main.1483458826.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/8_tn.1483458826.jpg Мир В добывающей компании отмечают, что черное золото в новом месторождении относится к категории труднодоступных запасов

В Беларуси нашли нефть

Сегодня, 17:52

В добывающей компании отмечают, что черное золото в новом месторождении относится к категории труднодоступных запасов

В Беларуси нашли месторождение нефти. Фото: pixabay
В Беларуси нашли месторождение нефти. Фото: pixabay

Белорусская госкомпания "Белоруснефть" объявила об открытии нового месторождения нефти, получившего название Угольское. Об этом сообщает РБК.

По предварительным оценкам, запасы нефти на новом месторождении оцениваются в 1,695 млн т. Более точную оценку специалисты добывающей компании дадут после бурения второй разведочной скважины. При этом, как сообщается, из первой скважины компания уже получает около 39,5 т нефти в сутки.

"Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Белоруснефть" ведет добычу нефти и газа на 60 месторождениях в Белоруссии, 13 – в Венесуэле и пяти – в России.

Напомним, сегодня, 3 января, цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2015 года достигла $58,34 за баррель, а котировки WTI впервые с июля 2015 года  превысили $55, достигнув $55,24 за баррель Февральский фьючерс WTI таким образом вырос на 2,32%.

1 января вступило в силу соглашение стран-членов ОПЕК о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки. К договоренности присоединились и государства, не входящие в организацию, они пообещали сократить уровень добычи нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.
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