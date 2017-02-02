В Беларуси ответили на решение РФ установить пограничную зону между странами

Сегодня, 14:58

Как заявил представитель Госпогранкомитета республики, такое решение является внутренним делом РФ

Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами. Фото: evroflag.by
Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами. Фото: evroflag.by

Решение России об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью является внутренним делом РФ, заявил в четверг официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский, передает РИА Новости.

"Решение компетентных органов Российской Федерации об установлении пограничной зоны в пределах прилегающих к российско-белорусской границе территорий Псковской, Смоленской и Брянской областей является внутренним делом Российской Федерации", – сказал Бычковский.

Ранее сообщалось, что директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о краткосрочном безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, среди которых страны ЕС и США, который вступает в силу с 12 февраля.
россия, Беларусь, ФСБ, безвизовый режим, пограничная зона

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