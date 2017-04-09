В Беларуси продолжаются протестные "марши тунеядцев"

Вчера, 16:29

Участники митинга выражали возмущение действиями сотрудников МВД

Митинг в Бобруйске. Фото: Радио Свобода
Митинг в Бобруйске. Фото: Радио Свобода

В белорусском Бобруйске 9 апреля состоялся разрешенный властями митинг, участники которого требовали отмены декрета "О предупреждении социального иждивенчества", а также освобождение задержанных во время предыдущей акции активистов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Люди собрались на площадке перед входом на стадион фабрики "Славянка" в Бобруйске, они принесли плакаты с надписями "Баста", "Народ требует уважения", "Что-то не так", "Нам нужна работа на родине", "Бобры не рабы".

Участники митинга выражали возмущение действиями сотрудников МВД, которые задерживали людей 26 марта в Бобруйске.

"Мы не верим в доработки и изменения этого декрета. Мы требуем полной его отмены. 26 марта только в Бобруйске были задержаны около 40 человек. Мы хотим, чтобы власти извинились перед ними", – отметила профсоюзная активистка Галина Смирнова.

Декрет Александра Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества" в народе прозвали "декретом о дармоедах". Против него подписали петицию 60 тысяч белорусов. Беларусь – единственная в мире страна, где с безработных берут налог на тунеядство. Закон не распространяется на зарегистрированных лиц, которые ищут работу, домохозяек, фермеров и лиц, работающих в России. Чиновники говорят, что только около 10 процентов из 430 тысяч белорусов до сих пор заплатили налог.
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