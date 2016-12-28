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В Беларуси вынесли еще один смертный приговор http://www.segodnya.ua/img/article/7838/73_main.1482921523.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/73_tn.1482921523.jpg Мир Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь

В Беларуси вынесли еще один смертный приговор

Сегодня, 12:35

Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь

Суд принял решение. Фото: karelnovosti.ru
Суд принял решение. Фото: karelnovosti.ru

Очередной смертный приговор вынесен в Беларуси, сообщил в среду представитель гомельского областного суда, передает "РИА Новости".

"Суд вынес исключительную меру наказания жителю Мозыря (Гомельская область) за убийство двух человек с особой жестокостью", – сказали в суде.

Он был признан виновным в том, что в начале этого года убил двух детей 17 и 9 лет. После этого мужчина сообщил о случившемся в милицию и выбросился из окна, но остался жив.

Как отмечается, приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

Ранее в Беларуси были приведены в исполнение три смертных приговора.

Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене смертной казни выносился в Беларуси на общенациональный референдум. За сохранение этого вида наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруси в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.
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