В Беларуси вынесли еще один смертный приговор
Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь
Очередной смертный приговор вынесен в Беларуси, сообщил в среду представитель гомельского областного суда, передает "РИА Новости".
"Суд вынес исключительную меру наказания жителю Мозыря (Гомельская область) за убийство двух человек с особой жестокостью", – сказали в суде.
Он был признан виновным в том, что в начале этого года убил двух детей 17 и 9 лет. После этого мужчина сообщил о случившемся в милицию и выбросился из окна, но остался жив.
Как отмечается, приговор может быть обжалован в течение десяти дней.
Ранее в Беларуси были приведены в исполнение три смертных приговора.
Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене смертной казни выносился в Беларуси на общенациональный референдум. За сохранение этого вида наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруси в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.
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