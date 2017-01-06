В Беларуси задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы монастыря

Уголовное дело возбуждено в связи с убийством настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, подозреваемая задержана. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, передает sputnik.by.

"УСК по Минской области всесторонне разбирается с обстоятельствами произошедшего на территории монастыря", – сообщила она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело, подозреваемая в убийстве задержана. "С участниками трагических событий работают следователи. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", задержана подозреваемая. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза", – сказала Белоног.

Ранее в Белорусской православной церкви подтвердили, что в ночь на пятницу была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушка Василиcса.

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг.

С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси – была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.