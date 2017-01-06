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В Беларуси задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы монастыря http://www.segodnya.ua/img/article/7859/61_main.1483695531.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/61_tn.1483695531.jpg Мир Как отмечается, в отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза

В Беларуси задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы монастыря

Сегодня, 11:34

Как отмечается, в отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Матушка Василиcса. Фото: mlyn.by
Матушка Василиcса. Фото: mlyn.by

Уголовное дело возбуждено в связи с убийством настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, подозреваемая задержана. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, передает sputnik.by.

"УСК по Минской области всесторонне разбирается с обстоятельствами произошедшего на территории монастыря", – сообщила она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело, подозреваемая в убийстве задержана. "С участниками трагических событий работают следователи. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", задержана подозреваемая. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза", – сказала Белоног.

Ранее в Белорусской православной церкви подтвердили, что в ночь на пятницу была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушка Василиcса.

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг.

С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси – была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
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