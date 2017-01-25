В Бельгии грузовик врезался в истребитель

В Бельгии грузовик Volvo врезался в истребитель. Крыло истребителя практически полностью срезало крышу кабины грузовой фуры. Инцидент произошел у авиабазы Флоренн в гололед и в условиях плохой видимости.

По счастливой случайности невнимательный водитель не пострадал, сообщает ТАСС. Он в туман и снегопад выехал на центр кругового перекрестка дорог местного значения, где на бетонном постаменте у города Филипвилль был установлен один из первых реактивных истребителей-бомбардировщиков американского производства F-84F Thunderstreak.

После того как грузовик зацепил дюралевое крыло реактивного истребителя, памятник оказался серьезно поврежден. Теперь он будет демонтирован, поскольку целостность конструкции пострадала.

Свои первые самолеты F-84F ВВС США получили 3 декабря 1952 года. Широкое использование самолета было приостановлено из-за возникших проблем в управлении самолетом на больших скоростях, а также проблем с устойчивой работой двигателя. Однако самолет оставался в строю, хотя и использовался весьма ограниченно. Всего было выпущено 2711 самолетов F-84F и 715 самолетов-разведчиков RF-84F. При этом самолет активно экспортировался.