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В бельгийской тюрьме случайно обнаружили схему по производству бомб http://www.segodnya.ua/img/article/7865/11_main.1483957316.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/11_tn.1483957316.jpg Мир Схему сам отдал охране один из заключенных тюрьмы

В бельгийской тюрьме случайно обнаружили схему по производству бомб

Сегодня, 21:00

Схему сам отдал охране один из заключенных тюрьмы

Фото: AFP
Фото: AFP

В брюссельской тюрьме Сен-Жиль обнаружена схема по производству самодельных взрывных устройств. Причем инструкцию к применению нашли не стражи порядка. Схему сам отдал охране один из заключенных тюрьмы.

В действительности схема должна была быть передана в соседнюю камеру. Очевидно, таким же путем в эту тюрьму собирались отправить и компоненты для сборки самой бомбы.

Более того, газета "Дерньер эр" пишет что инциденты подобного рода в последние годы в Бельгии происходят все чаще.

Пенитенциарная система Бельгии, приходят к неутешительному выводу местные журналисты, в последнее десятилетие пребывает в глубоком кризисе.
Бельгия, бомбы, схема, пенитенциарная система, тюрьмы, нашли, обнаружили

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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