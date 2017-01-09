В бельгийской тюрьме случайно обнаружили схему по производству бомб
Схему сам отдал охране один из заключенных тюрьмы
В брюссельской тюрьме Сен-Жиль обнаружена схема по производству самодельных взрывных устройств. Причем инструкцию к применению нашли не стражи порядка. Схему сам отдал охране один из заключенных тюрьмы.
В действительности схема должна была быть передана в соседнюю камеру. Очевидно, таким же путем в эту тюрьму собирались отправить и компоненты для сборки самой бомбы.
Более того, газета "Дерньер эр" пишет что инциденты подобного рода в последние годы в Бельгии происходят все чаще.
Пенитенциарная система Бельгии, приходят к неутешительному выводу местные журналисты, в последнее десятилетие пребывает в глубоком кризисе.
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