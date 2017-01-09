В бельгийской тюрьме случайно обнаружили схему по производству бомб

Схему сам отдал охране один из заключенных тюрьмы

В брюссельской тюрьме Сен-Жиль обнаружена схема по производству самодельных взрывных устройств. Причем инструкцию к применению нашли не стражи порядка. Схему сам отдал охране один из заключенных тюрьмы.

В действительности схема должна была быть передана в соседнюю камеру. Очевидно, таким же путем в эту тюрьму собирались отправить и компоненты для сборки самой бомбы.

Более того, газета "Дерньер эр" пишет что инциденты подобного рода в последние годы в Бельгии происходят все чаще.

Пенитенциарная система Бельгии, приходят к неутешительному выводу местные журналисты, в последнее десятилетие пребывает в глубоком кризисе.