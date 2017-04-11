В Белом доме обозначили приоритеты внешней политики США

Спайсер отмечает, что Америка больше не будет играть роль мирового полицейского

США намерены перестроить свою внешнюю политику, которая теперь будет исходить из национальных интересов Америки. Об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает "Корреспондент".

По его словам, доктрина внешней политики президента США Дональда Трампа соответствует лозунгу "Америка превыше всего!".

"Мы стремимся обеспечить защиту наших национальных интересов и делать все возможное для достижения наших интересов в области экономики и национальной безопасности. Мы не будем выполнять роль мирового полицейского, который бегает по всему миру. Где бы мы ни прибегали к действиям, мы будем исходить из четких национальных интересов", – сказал Спайсер.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп обсуждил с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.