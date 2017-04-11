В Белом доме обозначили приоритеты внешней политики США

Вчера, 09:26

Спайсер отмечает, что Америка больше не будет играть роль мирового полицейского

США больше не будут мировым полицеским. Фото: svitua.com.ua
США больше не будут мировым полицеским. Фото: svitua.com.ua

США намерены перестроить свою внешнюю политику, которая теперь будет исходить из национальных интересов Америки. Об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает "Корреспондент".

По его словам, доктрина внешней политики президента США Дональда Трампа соответствует лозунгу "Америка превыше всего!".

"Мы стремимся обеспечить защиту наших национальных интересов и делать все возможное для достижения наших интересов в области экономики и национальной безопасности. Мы не будем выполнять роль мирового полицейского, который бегает по всему миру. Где бы мы ни прибегали к действиям, мы будем исходить из четких национальных интересов", – сказал Спайсер.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп обсуждил с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.
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