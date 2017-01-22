Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Белом доме обвинили СМИ в искажении данных об инаугурации Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7905/50_main.1485069514.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/50_tn.1485069514.jpg Мир Официальный представитель администрации Дональда Трампа раскритиковал СМИ за "искажение данных" о массовости инаугурационных мероприятий

В Белом доме обвинили СМИ в искажении данных об инаугурации Трампа

Сегодня, 09:18

Официальный представитель администрации Дональда Трампа раскритиковал СМИ за "искажение данных" о массовости инаугурационных мероприятий

Фото: AP
Фото: AP

Белый дом обещал "призвать к ответу" прессу, чьи репортажи считает неправильными, заявил пресс-секретарь новой администрации Дональда Трампа Шон Спайсер.

Впервые появившись в зале для брифингов, он заявил, что "некоторые СМИ занимались сознательно неверными репортажами", освещая инаугурацию Дональда Трампа накануне в Вашингтоне.

Спайсер назвал "особенно возмутительным" и "безответственным" ошибочное сообщение репортера пула Белого дома, согласно которому, из Овального кабинета убрали бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

Во втором случае, по словам Спайсера, принижалось число участников инаугурации. "Фотографии церемонии инаугурации были специально кадрированы в одном конкретном твите, чтобы специально принизить огромную поддержку людей, собравшихся на Национальной аллее", — заявил Спайсер.

По его словам, эффект небольшого присутствия создался из-за белого пластика, которым был покрыт газон Национальной аллеи, что "подсветило" пустые места. "Это самая большая аудитория, которая когда-либо смотрела инаугурацию, как лично, так и по всему миру, вот и все", — заявил пресс-секретарь Белого дома. По его словам, были полностью заполнены людьми три района, на которых могло поместиться 250 тысяч, 220 тысяч и 250 тысяч людей соответственно. Таким образом, Спайсер оценил число участников инаугурации примерно в 720 тысяч человек.8b6542b-1485044245-1230

Ранее СМИ в США сравнивали инаугурацию Трампа с первой инаугурацией Барака Обамы, на которой присутствовало, согласно оценкам, до 1,9 миллиона человек. Из-за высокой политизированности вопроса закон запрещает Национальной службе парков заниматься оценкой численности людей.

В субботу в Вашингтоне прошли массовые протесты против Трампа, которые насчитывали, по разным оценкам, до 500 тысяч человек.

Спайсер отказался ответить на какие-либо вопросы и покинул аудиторию, оставив журналистов в растерянности. В репортаже пресс-пула Белого дома сообщается, что заявления Спайсера были "гневными".
США, Белый дом, СМИ, инаугурация, трамп, искажение

Вы сейчас просматриваете новость "В Белом доме обвинили СМИ в искажении данных об инаугурации Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

В России дали прогноз по "сдаче" Трампом Украины Кремлю

Сегодня, 09:01

По словам Белковского, прагматизм Трампа означает, что он должен в первую очередь отвечать перед собственными избирателями

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

СМИ узнали, как Обама провел первый день после окончания президентства

Сегодня, 08:50

Обама утром приехал в спортклуб, который находится в штате Калифорния

Мода

Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил платья для Клинтон, Буш и Обамы

Сегодня, 03:59

Эрве Пьер заявил, что новая первая леди как бывшая модель "знает, чего хочет", а этом облегчает работу

Мир

Масштабный марш женщин против Трампа с высоты птичьего полета

Сегодня, 00:42

В столице США на марш протеста собралось около 500 тысяч человек

Политика

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В Кремле ждут, когда США определятся с Украиной

Вчера, 19:42

Все будет зависеть от позиции "новых" американцев, считает Песков

Мир

В США торнадо убил 4 человека. Фото: twitter

В США разгулялся мощный торнадо: погибли четыре человека

Вчера, 16:35

В городе Хаттисберг объявлено чрезвычайное положение, несколько домов сильно повреждены

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.