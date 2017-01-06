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В Белом доме ответили на критику Трампа в адрес спецслужб http://www.segodnya.ua/img/article/7859/16_main.1483685615.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/16_tn.1483685615.jpg Мир По словам Эрнста, многие мужчины и женщины трудятся дни и ночи напролет, без выходных и праздников, чтобы обеспечивать безопасность американцев

В Белом доме ответили на критику Трампа в адрес спецслужб

Сегодня, 08:51

По словам Эрнста, многие мужчины и женщины трудятся дни и ночи напролет, без выходных и праздников, чтобы обеспечивать безопасность американцев

Джош Эрнест. Фото: strana.in.ua
Джош Эрнест. Фото: strana.in.ua

Критика новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении американской разведки является "печальной". Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст.

"Мы слышали, что директор (нацразведки США Джеймс – Ред.) Клэппер выразил озабоченность в связи с тем, что некоторые комментарии и сообщения в Twitter избранного президента США негативно влияют на мораль. И это, конечно же, печально", – сообщил Эрнст.

По его словам, многие мужчины и женщины, которые работают не только в спецслужбах, но также и в частных охранных предприятиях, "трудятся дни и ночи напролет, без выходных и праздников, чтобы обеспечивать нашу с вами безопасность". "Они заслуживают... нашего уважения за те услуги, которые они нам оказывают, за тот сервис, который нас удовлетворяет", – добавил представитель Белого дома.

Ранее Джош Эрнест заявлял, что решение, которое примет избранный президент США Дональд Трамп по поводу предполагаемой злонамеренной деятельности России в киберсфере во время избирательной кампании, может иметь политические последствия для Трампа.

Напомним, избранный президент США Трамп неоднократно называл неосторожность причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США (DNC).

Кроме того, Трамп согласился с оценкой Ассанжа по поводу работы американских СМИ, назвавшего их "нечестными".
россия, США, Белый дом, разведка, трамп

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Источник:

РБК-Украина

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