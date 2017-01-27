В Белом доме раскрыли детали предстоящих переговоров Трампа и Путина

Сегодня, 16:00

В частности, Конуэй заявила, что президенты, скорее всего, обсудят целый ряд вопросов, в том числе усилия стран в борьбе с терроризмом

Путин и Трамп. Фото: tvc.ru
Путин и Трамп. Фото: tvc.ru

В Белом доме рассказали о теме предстоящего разговора президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Разговор двух президентов прокомментировала советник президента США Келлиан Конуэй, сообщает Reuters.

В частности, Конуэй заявила, что Трамп и Путин, скорее всего, обсудят целый ряд вопросов, в том числе усилия стран в борьбе с терроризмом. "Я предполагаю, что они будут обсуждать, в интересах своих стран, как объединиться и работать вместе для того, чтобы, возможно, победить радикальный исламский терроризм", – сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и президент России Владимир Путин в субботу, 28 января, проведут телефонный разговор.

Как сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом намерен поздравить его со вступлением в должность; также в ходе разговора планируется обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.
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РБК-Украина

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