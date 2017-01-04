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В Берлине задержан подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку http://www.segodnya.ua/img/article/7856/39_main.1483555552.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/39_tn.1483555552.jpg Мир По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри  

В Берлине задержан подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку

Сегодня, 20:45

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри

 

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку, фото AFP
19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку, фото AFP

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря.

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Туниса Амри, удостоверение личности которого было найдено в кабине грузовика. Его отпечатки пальцев оказались идентичны тем, что нашли на руле.

Как сообщалось, 28 декабря полиция Берлина задержала 40-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к атаке на ярмарку, однако на следующий день освободила.
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