В Братиславе тысячи людей вышли на митинг против коррупции в стране

Несколько тысяч человек вышли на улицы в столице Словакии Братиславе в знак протеста против коррупции в стране, сообщают во вторник западные СМИ.

По их информации, протестующие потребовали отставки близкого союзника премьер-министра страны Роберта Фицо – главы МВД Роберта Калиняка, главы полиции Тибора Гашпара и ряда других чиновников, которые, якобы, воспрепятствовали расследованию коррупционных дел.

Демонстрация в Братиславе стала самой крупной в стране с 2012 года, когда результаты секретной операции словацких спецслужб под названием "Горилла" появилась в интернете. Тогда речь шла о том, что олигархические круги подкупили правительство и деятелей оппозиции для получения прибыльных тендеров.