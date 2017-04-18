В Братиславе тысячи людей вышли на митинг против коррупции в стране
Протестующие потребовали отставки близкого союзника премьер-министра страны Роберта Фицо – главы МВД Роберта Калиняка, главы полиции Тибора Гашпара и ряда других чиновников
Митинг в Братиславе. Фото: AFP
Митинг в Братиславе. Фото: AFP
Митинг в Братиславе. Фото: AFP
Митинг в Братиславе. Фото: AFP
Митинг в Братиславе. Фото: AFP
Несколько тысяч человек вышли на улицы в столице Словакии Братиславе в знак протеста против коррупции в стране, сообщают во вторник западные СМИ.
По их информации, протестующие потребовали отставки близкого союзника премьер-министра страны Роберта Фицо – главы МВД Роберта Калиняка, главы полиции Тибора Гашпара и ряда других чиновников, которые, якобы, воспрепятствовали расследованию коррупционных дел.
Демонстрация в Братиславе стала самой крупной в стране с 2012 года, когда результаты секретной операции словацких спецслужб под названием "Горилла" появилась в интернете. Тогда речь шла о том, что олигархические круги подкупили правительство и деятелей оппозиции для получения прибыльных тендеров.
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