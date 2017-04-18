В Братиславе тысячи людей вышли на митинг против коррупции в стране

Вчера, 23:48

Протестующие потребовали отставки близкого союзника премьер-министра страны Роберта Фицо – главы МВД Роберта Калиняка, главы полиции Тибора Гашпара и ряда других чиновников


Митинг в Братиславе. Фото: AFP

Митинг в Братиславе. Фото: AFP

Митинг в Братиславе. Фото: AFP

Митинг в Братиславе. Фото: AFP

Митинг в Братиславе. Фото: AFP

Несколько тысяч человек вышли на улицы в столице Словакии Братиславе в знак протеста против коррупции в стране, сообщают во вторник западные СМИ.

По их информации, протестующие потребовали отставки близкого союзника премьер-министра страны Роберта Фицо – главы МВД Роберта Калиняка, главы полиции Тибора Гашпара и ряда других чиновников, которые, якобы, воспрепятствовали расследованию коррупционных дел.

Демонстрация в Братиславе стала самой крупной в стране с 2012 года, когда результаты секретной операции словацких спецслужб под названием "Горилла" появилась в интернете. Тогда речь шла о том, что олигархические круги подкупили правительство и деятелей оппозиции для получения прибыльных тендеров.
Словакия, митинг, варшава, демонстрация, Братислава

Вы сейчас просматриваете новость "В Братиславе тысячи людей вышли на митинг против коррупции в стране". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

В Киеве проходит митинг за цирк без животных

15 Апреля, 13:00

На акцию собрались около 500 человек, сейчас активисты подписывают петицию в комитет Верхой Рады по экологии 

Мир

Митинг в Бобруйске. Фото: Радио Свобода

В Беларуси продолжаются протестные "марши тунеядцев"

9 Апреля, 16:29

Участники митинга выражали возмущение действиями сотрудников МВД

Мир

Митинг против терроризма в Новосибирске, 8 апреля. Фото: Татьяна Штабель

В Москве задержали участников акции памяти теракта в метро Петербурга

9 Апреля, 01:59

Задерживали преимущественно тех, у кого были плакаты с критикой власти

Мир

20 тысяч человек в Сербии вышли на митинг против Вучича. Фото: AFP

В Сербии 20 тысяч человек вышли на массовый митинг против нового президента

8 Апреля, 16:25

Демонстранты недовольны новоизбранным главой государства

Одесса

Под зданием мэрии Одессы зоозащитники требовали наказывать живодеров. Фото: Пушкинская

В Одессе зоозащитники пикетировали мэрию

4 Апреля, 13:01

Волонтеры вместе со своими питомцами собрались на акцию протеста и требовали жестче наказывать  живодеров

Мир

В Москве полиция разбушевалась. Фото: AFP

Протесты в Москве: полиция задержала более 40 человек

2 Апреля, 15:10

Российские силовики держат задержанных в автозаках, среди которых есть несовершеннолетние

Мир

Акция протеста в центре Москвы. Фото: соцсети

Новые протесты в Москве: в центр нагнали силовиков и задержали подростка

2 Апреля, 13:13

При входе на Красную площадь поставили металлоискатели

Мир

В Лондоне задержали участников столкновений на марше против терроризма. Фото: The Times

Столкновение в Лондоне: полиции пришлось разнимать националистов и антифашистов

2 Апреля, 03:45

Полиция была вынуждена выстроить живой барьер на пути митингующих, чтобы не допустить массовой драки  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования