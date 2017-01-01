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В Бразилии мужчина на Новый год застрелил более десяти человек http://www.segodnya.ua/img/article/7850/82_main.1483277489.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/82_tn.1483277489.jpg Мир По словам представителя полиции Марты Аурелия, мужчина имел при себе различное оружие  

В Бразилии мужчина на Новый год застрелил более десяти человек

Вчера, 15:27

По словам представителя полиции Марты Аурелия, мужчина имел при себе различное оружие  

В Бразилии произошла стрельба. Фото: из открытых источников
В Бразилии произошла стрельба. Фото: из открытых источников

Мужчина в Бразилии застрелил более 10 человек после того, как ворвался в дом, где его бывшая жена отмечала Новый год, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военную полицию страны.

По словам представителя полиции Марты Аурелия, мужчина имел при себе различное оружие. Его жена была среди погибших, другими жертвами стали члены ее семьи. Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны.

По данным агентства, после нападения мужчина совершил самоубийство. Представитель полиции сообщил, что общее число убитых составляет 13 человек, однако уверенности в том, что при этом не учитывалось тело стрелка, нет.
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Источник:

РИА Новости

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