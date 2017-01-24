В Бразилии после бунта в тюрьме сбежали не менее двухсот заключенных

Вчера, 23:58

Заключенные устроили в тюрьме пожар, в результате которого многим удалось скрыться

Заключенные устроили в тюрьме пожар, фото AFP
Заключенные устроили в тюрьме пожар, фото AFP

По меньшей мере 200 заключенных сбежали после бунта в тюрьме в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает ІOL, передает телеканал "112 Украина". 

По данным Agencia Brasil, заключенные подожгли несколько матрасов во время  бунта, после чего начался пожар, в результате которого многим удалось скрыться.

Напомним, ранее во время тюремного бунта в Бразилии погибли более 30 человек.
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