В Бразилии после бунта в тюрьме сбежали не менее двухсот заключенных
Заключенные устроили в тюрьме пожар, в результате которого многим удалось скрыться
По меньшей мере 200 заключенных сбежали после бунта в тюрьме в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает ІOL, передает телеканал "112 Украина".
По данным Agencia Brasil, заключенные подожгли несколько матрасов во время бунта, после чего начался пожар, в результате которого многим удалось скрыться.
Напомним, ранее во время тюремного бунта в Бразилии погибли более 30 человек.
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