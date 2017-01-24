В Бразилии после бунта в тюрьме сбежали не менее двухсот заключенных

Заключенные устроили в тюрьме пожар, в результате которого многим удалось скрыться

По меньшей мере 200 заключенных сбежали после бунта в тюрьме в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает ІOL, передает телеканал "112 Украина".

По данным Agencia Brasil, заключенные подожгли несколько матрасов во время бунта, после чего начался пожар, в результате которого многим удалось скрыться.

Напомним, ранее во время тюремного бунта в Бразилии погибли более 30 человек.