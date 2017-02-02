В Британии готовят массовый протест против визита Трампа в Лондон – The Guardian

Сегодня, 16:52

Как сообщается, музыканты, депутаты, активисты и юмористы обещают провести крупнейшую демонстрацию в истории Великобритании

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

В Британии новая организация "Stop Trump Coalition", среди членов которой есть известные люди из сферы искусства и политики, готовит масштабный протест против визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Guardian, которое получило письмо от коалиции, которое также было направлено британскому премьеру Терезе Мэй и членам ее правительства.

"Музыканты, депутаты, активисты и юмористы обещают провести крупнейшую демонстрацию в истории Великобритании в знак протеста против визита Дональда Трампа в Британию", – отмечает издание.

Активисты считают политические действия Трампа "опасными и спорными", в частности относительно запрета гражданам семи стран въезда в США.

По информации The Guardian, противники визита Трампа надеются мобилизовать более 1 млн людей на улицах Лондона, чтобы президент США услышал их. Однако дата проведения акции еще не определена.

"Это наш долг, как граждан, высказаться. Мы выступаем против этого государственного визита в Британию и заявляем о проведении одной из крупнейших демонстраций в истории Великобритании, чтобы дать нашему правительству, и всем в мире понять, что этот визит не от нашего имени", – говорится в письме.

Ранее сообщалось, что британское правительство не отменит государственный визит в страну президента США Дональда Трампа, поскольку такой шаг "перечеркнет" все договоренности, достигнутые британским премьер-министром Терезой Мэй во время ее визита в США.

Напомним, депутаты парламента Великобритании 20 февраля проведут дебаты о том, давать ли разрешение на государственный визит в страну президенту США Дональду Трампу.
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Источник:

Украинская правда

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