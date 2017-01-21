В Британии мужчина вежливо ограбил банк
Полиция почти месяц безуспешно ищет злоумышленника
Жителю британского Бирмингема удалось вежливо и без лишнего шума ограбить местный банк Lloyds.
Одетый в черное мужчина спокойно подошел к кассирше и протянул ей записку, в которой было написано немедленно передать ему содержимое сейфа.
Перепуганная женщина выполнила просьбу незнакомца, сообщает Birmingham Mail.
Кассирша осмелилась нажать кнопку вызова экстренной службы, только когда бандит скрылся.
Британская полиция почти месяц безуспешно ищет злоумышленника. Стражи порядка просят сограждан о помощи.
Ранее сообщалось, что в Аргентине ограбили банк за 30 секунд.
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