В Британии пони скончался от испуга, увидев истребители

В британском графстве Корнуэлл пони по кличке Монти умер после того, как поблизости пролетели два американских истребителя F-15, сообщает таблоид Daily Mail.

Самолеты возвращались с военной базы Лейкенхит в графстве Саффолк и низко пронеслись над полем, где в тот момент находилось животное. Как отмечает издание, пони было десять лет и он был питомцем трехлетней Амелии Браун.

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По словам матери девочки, после короткого появления истребителей Монти "плохо себя почувствовал". Пони не смог пережить стресс и скончался до появления ветеринара.

Местные жители жалуются на гул самолетов и отмечают, что истребители летают слишком низко над землей.