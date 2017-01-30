В Британии поставят памятник Диане

Сегодня, 06:30

Сыновья принцессы Дианы хотят ее увековечить

Фото Jayne Fincher/Getty Images
Фото Jayne Fincher/Getty Images

Сыновья принцессы Дианы, британские принцы Уильям и Гарри, решили почтить свою погибшую 20 лет назад мать, заказав ее статую в полный рост.

Скульптуру поставят на открытой для посещения территории Кенсингтонского дворца, где принцесса Уэльская любила проводить время. Сейчас дворец стал резиденцией герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт.

"Пришло время признать ее позитивное влияние. Наша мать затронули столько душ... Мы надеемся, что статуя поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и наследии", — говорится в заявлении сыновей Дианы. Скульптор пока не выбран, этим займется комитет из шести человек, одна из которых — сестра покойной Сара Маккоркуодейл. Королева Елизавета Вторая поддерживает желание своих внуков почтить память принцессы. 

Напомним, Диана погибла в возрасте 36 лет, когда ехала со своим другом Доди аль-Файедом из парижского отеля. "Мерседес", в котором находилась пара, на огромной скорости врезался в опору моста.
Великобритания, памятник, Диана, британия, принцесса диана

Вы сейчас просматриваете новость "В Британии поставят памятник Диане". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Бунецкий Дмитрий

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Верховный суд Великобритании не одобрил идею премьера относительно Brexit. Фото: bet-ibc.com

Британия столкнулась с новой проблемой из-за Brexit - The Economist

25 Января, 17:31

Издание отмечает, что худший результат постановления суда - это то, что в Британии появилось невиданное конституционное напряжение

Мир

Не все в Лондоне согласились с Brexit. Фото: bet-ibc.com

В британском парламенте требуют еще один референдум по Brexit

24 Января, 17:14

У либерал-демократов, которые выступили с такой инициативой, есть только восемь мест в парламенте

Мир

Тереза Мэй. Фото: AFP

В правительстве Мэй ответили на вердикт Верховного суда по Brexit

24 Января, 13:08

Решение суда не меняет планов проавительства по срокам запуска 50 статьи Лиссабонского договора

Мир

Верховный суд Великобритании не одобрил идею премьера относительно Brexit. Фото: bet-ibc.com

Верховный суд Великобритании вынес вердикт по Brexit

24 Января, 12:08

Процесс активации статьи 50 Лиссабонского договора, скорее всего, переносится с марта-2017 на более поздний срок

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования