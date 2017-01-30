В Британии поставят памятник Диане

Сыновья принцессы Дианы, британские принцы Уильям и Гарри, решили почтить свою погибшую 20 лет назад мать, заказав ее статую в полный рост.

Скульптуру поставят на открытой для посещения территории Кенсингтонского дворца, где принцесса Уэльская любила проводить время. Сейчас дворец стал резиденцией герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт.

"Пришло время признать ее позитивное влияние. Наша мать затронули столько душ... Мы надеемся, что статуя поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и наследии", — говорится в заявлении сыновей Дианы. Скульптор пока не выбран, этим займется комитет из шести человек, одна из которых — сестра покойной Сара Маккоркуодейл. Королева Елизавета Вторая поддерживает желание своих внуков почтить память принцессы.

Напомним, Диана погибла в возрасте 36 лет, когда ехала со своим другом Доди аль-Файедом из парижского отеля. "Мерседес", в котором находилась пара, на огромной скорости врезался в опору моста.