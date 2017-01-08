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В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады-2018 http://www.segodnya.ua/img/article/7863/4_main.1483866436.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/4_tn.1483866436.jpg Мир В декабре МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, принимавших участие в Играх-2014 в Сочи

В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады-2018

Сегодня, 10:59

В декабре МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, принимавших участие в Играх-2014 в Сочи

Зимние Игры-2018 пройдут в Корее. Фото AFP
Зимние Игры-2018 пройдут в Корее. Фото AFP

Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он заявил в интервью BBC в субботу, 7 января, комментируя данные второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, не отстранив всю российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро летом 2016 года. В отношении паралимпийской сборной России было принято правильное решение, добавил глава UKAD.

"Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать – это заставить Россию вернуться в рамки правил, на что уйдет много времени и усилий", – говорит Кенворти.

4 января с призывом отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года выступил бывший тренер российской женской команды по биатлону Вольфганг Пихлер. Двумя днями ранее член МОК Герхард Хайберг заявил, что решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Рио было ошибочным.

23 декабря МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, принимавших участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Они подозреваются в манипуляции со своими допинг-пробами.

Вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена была представлена 9 декабря. В нем сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб с помощью добавления в них соли и кофе.

От участия в Играх-2016 были отстранены десятки российских спортсменов, в том числе в полном составе сборные по легкой и тяжелой атлетике. Кроме того, россияне пропустили Паралимпийские игры. Причиной стали обвинения в создании в РФ поддерживающейся государством системы по махинации с допинг-пробами. В основу выдвинутых претензий легли признания бывшего руководителя Российского антидопингового агентства Григория Родченкова. Его заявления приняло во внимание Всемирное антидопинговое агентство, создавшее независимую комиссию по расследованию. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на их голословность.
допинг, WADA, Олимпиада-2018

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Источник:

Lenta.ru

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