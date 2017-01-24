В британском парламенте требуют еще один референдум по Brexit

Сегодня, 17:14

У либерал-демократов, которые выступили с такой инициативой есть только восемь мест в парламент

Не все в Лондоне согласились с Brexit. Фото: bet-ibc.com
Не все в Лондоне согласились с Brexit. Фото: bet-ibc.com

Либерал-демократическая партия Великобритании требует дать избирателям второй шанс и провести окончательный референдум о выходе из Евросоюза. Иначе они угрожают в парламенте голосовать против начала процесса Brexit. Как сообщает The Independent, партия похвалила Верховный суд за решение, которое запрещает правительству без одобрения британского парламента обращаться к статье 50 Лиссабонского соглашения и начинать процесс отказа от членства в ЕС.

Лидер либерал-демократов Тим Фаррон сказал, что вопрос Brexit "никогда не касался юридических аргументов". Он подчеркнул, что людям нужно "дать право сказать, что произойдет дальше".

"Это консервативное правительство, благосклонное к Brexit, всегда громко говорит о демократических процессах, когда им это выгодно. Но они никогда не дадут людям сказать, что надо сделать", – сказал Фаррон.

"Либерал-демократы заявляют четко. Мы требуем народное голосование о конечном решении. И без этого мы не будем голосовать за статью 50", – добавил он.

Британское правительство уверяет, что у него уже есть полномочия обратиться к статье 50 Лиссабонского договора, которая предусматривает порядок выхода стран из ЕС и начать переговоры о будущих отношениях.

Однако Верховный суд вынес решение, которое запрещает это делать без одобрения парламента.

Напомним, что у либерал-демократов сейчас есть лишь 8 мест в Палате общин британского парламента.
Великобритания, парламент, евросоюз, референдум, Brexit

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ZN.ua

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