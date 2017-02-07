В британской тюрьме умер каннибал

Сегодня, 00:45

По факту смерти заключенного будет проведено расследование

По факту смерти заключенного будет проведено расследование, фото voindao.ru
По факту смерти заключенного будет проведено расследование, фото voindao.ru

Стефано Брицци, осужденный на 24 года заключения за убийство полицейского и каннибализм, был найден мертвым в британской тюрьме, сообщает телеканал Sky News.

Преступник познакомился со своей будущей жертвой в приложении для знакомств для геев. Он пригласил офицера полиции к себе домой, где убил его во время сексуальных игр. Затем Брицци расчленил тело полицейского и частично растворил останки в кислоте. По данным следствия, оставшиеся части трупа он употребил в пищу.

Внимание полицейских привлек трупный запах, исходивший из квартиры Брицци. Во время следствия он рассказал, что является большим фанатом сериала "Во все тяжкие", герои которого также избавились от трупа посредством растворения в кислоте.

Как сообщил представитель тюрьмы Бельмарш на юго-востоке Лондона, по факту смерти заключенного будет проведено расследование.
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Источник:

РИА Новости

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