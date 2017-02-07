В британской тюрьме умер каннибал

Стефано Брицци, осужденный на 24 года заключения за убийство полицейского и каннибализм, был найден мертвым в британской тюрьме, сообщает телеканал Sky News.

Преступник познакомился со своей будущей жертвой в приложении для знакомств для геев. Он пригласил офицера полиции к себе домой, где убил его во время сексуальных игр. Затем Брицци расчленил тело полицейского и частично растворил останки в кислоте. По данным следствия, оставшиеся части трупа он употребил в пищу.

Внимание полицейских привлек трупный запах, исходивший из квартиры Брицци. Во время следствия он рассказал, что является большим фанатом сериала "Во все тяжкие", герои которого также избавились от трупа посредством растворения в кислоте.

Как сообщил представитель тюрьмы Бельмарш на юго-востоке Лондона, по факту смерти заключенного будет проведено расследование.



