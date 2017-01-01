Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В центре Флоренции взорвалась бомба, ранен полицейский http://www.segodnya.ua/img/article/7850/60_main.1483270987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/60_tn.1483270987.jpg Мир Пострадавший страж порядка был прооперирован, но ему угрожает потеря глаза. Помимо этого, он получил серьезное ранение руки

В центре Флоренции взорвалась бомба, ранен полицейский

Сегодня, 13:43

Пострадавший страж порядка был прооперирован, но ему угрожает потеря глаза. Помимо этого, он получил серьезное ранение руки

Полицейский патруль рано утром обнаружил подозрительный предмет недалеко от исторического центра Флоренции. Фото: ansa.it
Полицейский патруль рано утром обнаружил подозрительный предмет недалеко от исторического центра Флоренции. Фото: ansa.it

Сотрудник итальянской полиции получил серьезные ранения в результате взрыва самодельной бомбы, обнаруженной в центре Флоренции. Об этом сообщает агентство ANSA.

Полицейский патруль в воскресенье рано утром обнаружил подозрительный предмет недалеко от исторического центра города перед входом в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound.

Как сообщается, прибывшие на место взрывотехники работали над обезвреживанием самодельного взрывного устройства, когда прогремел взрыв. По предварительным данным, бомба была подключена к часовому механизму.

Пострадавший страж порядка был прооперирован, но ему угрожает потеря глаза. Помимо этого, он получил серьезное ранение руки.

Информации о том, кем было установлено взрывное устройство, не поступало.
взрыв, бомба, ранение, полицейский, взрывное устройство, взрывотехники

Вы сейчас просматриваете новость "В центре Флоренции взорвалась бомба, ранен полицейский ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Египте прогремел взрыв. Фото: middleeastpress.com

В Египте взорвалась бомба, есть жертвы

Вчера, 16:29

Взрывное устройство привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина силовиков

Происшествия и криминал

Пострадал 38-летний мужчина. Фото: AFP

Взрыв прогремел в Полтаве: мужчине оторвало руку

29 Декабря 2016, 15:20

В подъезде дома взорвалась граната, 38-летнего местного жителя госпитализировали

Мир

Полиция эвакуировала людей с лобби Trump Tower

28 Декабря 2016, 00:47

Подозрительным предметом из-за которого началась эвакуация, оказалась сумка с детскими игрушками

Мир

Теракт планировали устроить на рынке. Фото: AFP

В Нигерии толпа растерзала шахидку-неудачницу

27 Декабря 2016, 19:25

Ни одна из  террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт

Мир

Бомба, которую нашли в Аугсбурге. Фото AFP

Немецкий клуб "Аугсбург" раздаст билеты на футбол волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу

27 Декабря 2016, 19:06

Руководство клуба поблагодарило людей, которые помогали при обезвреживании бомбы времен Второй мировой войны

Другие регионы

В Черкасской области нашли 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой

26 Декабря 2016, 22:19

В течение двух дней, 24 и 25 декабря, саперы проводили земляные работы по откапыванию, вывозу и уничтожению находки

Мир

Полиция Великобритании. Фото: РБК-Украина

В Великобритании спецслужбы предотвратили теракт накануне католического Рождества

26 Декабря 2016, 16:24

Двое мужчин намеревались перед Рождеством подорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу

Мир

В Германии взорвали бомбу времен Второй мировой войны, фото Полиция ФРГ

В Германии взорвали бомбу, из-за которой эвакуировали на Рождество более 50 тыс. человек

26 Декабря 2016, 03:58

В немецком городке Аусбург жители вынуждены были покинуть свои дома утром воскресенья 25 декабря из-за запланированного подрыва бомбы Второй мировой войны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.