В центре Флоренции взорвалась бомба, ранен полицейский

Пострадавший страж порядка был прооперирован, но ему угрожает потеря глаза. Помимо этого, он получил серьезное ранение руки

Сотрудник итальянской полиции получил серьезные ранения в результате взрыва самодельной бомбы, обнаруженной в центре Флоренции. Об этом сообщает агентство ANSA.

Полицейский патруль в воскресенье рано утром обнаружил подозрительный предмет недалеко от исторического центра города перед входом в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound.

Как сообщается, прибывшие на место взрывотехники работали над обезвреживанием самодельного взрывного устройства, когда прогремел взрыв. По предварительным данным, бомба была подключена к часовому механизму.

Пострадавший страж порядка был прооперирован, но ему угрожает потеря глаза. Помимо этого, он получил серьезное ранение руки.

Информации о том, кем было установлено взрывное устройство, не поступало.