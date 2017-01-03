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В Чехии эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся из-за ренты на кладбище – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7852/97_main.1483438790.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/97_tn.1483438790.jpg Мир Ренту платил выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся

В Чехии эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся из-за ренты на кладбище – СМИ

Сегодня, 12:16

Ренту платил выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся

Фото:dhost.info
Фото:dhost.info

Останки украинского писателя Александра Олеся, похороненного на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия), принудительно эксгумированы.

Как сообщает ZN.UA, в могиле Олеся собираются похоронить другого человека.

Издание отмечает, что по чешским законам после погребения родственники или друзья умерших должны платить за место на кладбище ренту размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривен). Александр Олесь умер в 1944 году.  По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин.

Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся.

По словам украинских диаспорян, перезахоронение запланировано на 12:00 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны. Известно однако, что могилу уже раскопали.

Сейчас на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула.

Министр информполитики Юрий Стець отметил в комментарии изданию, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее. В свою очередь, на просьбу об официальном комментарии Министерства иностранных дел по этому поводу, в пресс-службе МИД попросили направить информационный запрос.

Александр  Олесь (1878-1944) - украинский прозаик и поэт. Сын Олеся -  писатель и археолог Олег Ольжич, один из лидеров ОУН. 
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Источник:

Зеркало недели

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