В Чехии объявили вознаграждение за информацию о нападавшем на Петру Квитову

Члены теннисного клуба города Простеев, где произошло нападение на знаменитую теннисистку Петру Квитову, предложили вознаграждение в размере 3850 долларов за информацию о злоумышленнике.

Утром 20 декабря неизвестный напал на Петру Квитову в ее собственном доме. В результате нападения чешка получила повреждения сухожилий левой руки, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Спортсменка была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию длительностью почти четыре часа. Оперировавший ее врач заявил, что спортсменка пропустит около 6 месяцев.



Восстановление Квитовой идет по плану, и она уже начала делать упражнения поврежденными пальцами.