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В Чехии объявили вознаграждение за информацию о нападавшем на Петру Квитову http://www.segodnya.ua/img/article/7856/91_main.1483603244.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/91_tn.1483603244.jpg Мир Теннисистку ранили ножом в ее собственном доме

В Чехии объявили вознаграждение за информацию о нападавшем на Петру Квитову

Сегодня, 09:55

Теннисистку ранили ножом в ее собственном доме

Петра Квитова после нападения. Фото AFP
Петра Квитова после нападения. Фото AFP

Члены теннисного клуба города Простеев, где произошло нападение на знаменитую теннисистку Петру Квитову, предложили вознаграждение в размере 3850 долларов за информацию о злоумышленнике.

Утром 20 декабря неизвестный напал на Петру Квитову в ее собственном доме. В результате нападения чешка получила повреждения сухожилий левой руки, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Спортсменка была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию длительностью почти четыре часа. Оперировавший ее врач заявил, что спортсменка пропустит около 6 месяцев.

Восстановление Квитовой идет по плану, и она уже начала делать упражнения поврежденными пальцами.
теннис, Петра Квитова, теннисистка

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Источник:

Eurosport

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