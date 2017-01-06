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В Чехии открыли центр по борьбе с пропагандой Кремля http://www.segodnya.ua/img/article/7858/84_main.1483651810.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/84_tn.1483651810.jpg Мир Центр открыт после предупреждений чешской контрразведки о действиях РФ, направленных против Чехии

В Чехии открыли центр по борьбе с пропагандой Кремля

Сегодня, 00:31

Центр открыт после предупреждений чешской контрразведки о действиях РФ, направленных против Чехии

В учреждении работают 20 сотрудников, которые занимаются мониторингом угроз. Фото: worldaffairsjournal.org
В учреждении работают 20 сотрудников, которые занимаются мониторингом угроз. Фото: worldaffairsjournal.org

Министерство внутренних дел Чешской Республики открыло Центр по борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами. В учреждении работают 20 сотрудников, которые занимаются мониторингом угроз, связанных с радикализацией политических настроений, терроризмом и предотвращением кампаний по дезинформации других стран в отношении Чехии, передает Польское радио.

Центр открыт после предупреждений чешской контрразведки о действиях РФ, направленных против Чехии. Согласно оценке чешских спецслужб, кибервойна, которую ведут в Интернете так называемые "тролли", имеет целью подорвать доверие к НАТО и учреждениям Европейского Союза, а также поддерживать популистские и экстремистские движения.

В то же время президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими симпатиями, раскритиковал инициативу создания такого центра. Он заявил, что деятельность учреждения направлена против свободы слова, и сравнил ее с управлением превентивной цензуры в период социалистической Чехословакии.

Как сообщила руководитель Центра по борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами, создание этого учреждения ранее согласовали со службами безопасности страны, и никаких возражений не было.

Как отмечается в сообщении, вопросом дезинформации и вероятной гибридной войны, которую может инициировать Россия, интересуется немало европейских государств. Финляндия заявила, что страны Европейского Союза и НАТО планируют на ее территории создать центр предотвращения гибридных угроз.

В прошлом месяце немецкое агентство внутренней безопасности информировало об усилении активности пользователей Интернета, которые пропагандируют российскую точку зрения, и об атаках против политических партий. Аналогичные действия, связанные с защитой против фейковой информации, которую распространяет китайская пропаганда, начала Индонезия.
россия, Чехия, пропаганда, милош земан

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