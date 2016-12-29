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В Черном море приостановили водолазные работы по поиску обломков Ту-154 из-за шторма http://www.segodnya.ua/img/article/7840/83_main.1482954523.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/83_tn.1482954523.jpg Мир Приостановлена только работа водолазов, а корабли продолжают поиск

В Черном море приостановили водолазные работы по поиску обломков Ту-154 из-за шторма

Вчера, 21:48

Приостановлена только работа водолазов, а корабли продолжают поиск

В Черном море приостановили водолазные работы по поиску обломков Ту-154 из-за шторма, фото AFP
В Черном море приостановили водолазные работы по поиску обломков Ту-154 из-за шторма, фото AFP

Водолазные работы по поиску обломков российского самолета Ту-154 в Черном море приостановлены из-за шторма, поднявшегося на море, передает Русская служба ВВС со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что работа водолазов будет продолжена только после снижения волнения моря. В ведомстве отметили, что приостановлена только работа водолазов, а корабли продолжают поиск.

Ранее в среду Минобороны РФ официально сообщило, что водолазам удалось найти и вынести на поверхностьвторой бортовой самописец. Первый, основной, был найден и доставлен для расшифровки накануне.

По некоторым данным, предварительный анализ показаний самописца позволяет предположить, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов.

Как сообщалось, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.
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