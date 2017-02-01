В Черном море стартовали военно-морские учения НАТО "Щит моря"

Сегодня, 06:55

В учениях участвуют 8 стран, 16 кораблей, одна подводная лодка и 10 самолетов

Учения пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря. Фото: Минобороны Украины
Учения пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря. Фото: Минобороны Украины

Военно-морские силы (ВМС) восьми государств примут участие в учениях НАТО "Щит моря" (Sea Shield), в ходе которых будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак, сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Румынии.

В сообщении ведомства отмечается, что в учениях "Щит моря" будут задействованы 2,8 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.

Учения пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря на площади в 80 тыс. кв. км.

"Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом, а фрегат "Король Фердинанд" обеспечит руководство военно-морской группой, состоящей из миноносца, четырех фрегатов, подводной лодки, шести самолетов иностранных партнеров, а также 11 суден и четырех самолетов, принадлежащих Румынии", – поясняется в сообщении румынских ВМС.

С 3 по 5 февраля запланировано прибытие в румынский порт Констанца испанского и канадского фрегатов "Альмиранте Хуан де Борбон" и "Сент-Джонс", входящих в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО.

В порт также зайдет эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой противоракетной обороны (ПРО) "Иджис", турецкая подлодка и фрегат "Фатих", а также один болгарский фрегат.

Военно-морской флот (ВМФ) Турции представят два фрегата, два корвета, два ракетных корвета, два тральщика, два корабля, оснащенных ракетами с подвижным стартом.

С воздуха морскую группу будут поддерживать американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя Военно-воздушных сил Румынии МиГ-21, а также румынский вертолёт для эвакуации раненых. Украина и Греция направят на учения военнослужащих своих ВМФ.
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