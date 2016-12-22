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В честь Барака Обамы назвали новый вид пестрых рыбок (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/66_main.1482424448.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/66_tn.1482424448.jpg Мир Длина рыбы составляет 6 сантиметров, а живет она на глубине 90 метров

В честь Барака Обамы назвали новый вид пестрых рыбок (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:50

Длина рыбы составляет 6 сантиметров, а живет она на глубине 90 метров


Имя Барака Обамы увековечили в океане. В честь американского президента назван новый вид пестрых рыбок. Их открыли недавно, во время экспедиции к Гавайским островам.

Длина рыбы составляет 6 сантиметров, а живет она на глубине 90 метров.

Стоит отметить, что в честь Барака Обамы уже не впервые называют виды флоры или фауны: его имя уже носит один из видов пауков, а также лишайник.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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