В честь Барака Обамы назвали новый вид пестрых рыбок (видео)
События на ТК Украина
Длина рыбы составляет 6 сантиметров, а живет она на глубине 90 метров
Имя Барака Обамы увековечили в океане. В честь американского президента назван новый вид пестрых рыбок. Их открыли недавно, во время экспедиции к Гавайским островам.
Длина рыбы составляет 6 сантиметров, а живет она на глубине 90 метров.
Стоит отметить, что в честь Барака Обамы уже не впервые называют виды флоры или фауны: его имя уже носит один из видов пауков, а также лишайник.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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