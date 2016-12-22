В честь Барака Обамы назвали новый вид пестрых рыбок (видео)

Длина рыбы составляет 6 сантиметров, а живет она на глубине 90 метров

Имя Барака Обамы увековечили в океане. В честь американского президента назван новый вид пестрых рыбок. Их открыли недавно, во время экспедиции к Гавайским островам.

Длина рыбы составляет 6 сантиметров, а живет она на глубине 90 метров.

Стоит отметить, что в честь Барака Обамы уже не впервые называют виды флоры или фауны: его имя уже носит один из видов пауков, а также лишайник.

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