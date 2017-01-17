В четвертый тур выборов председателя Европарламента вышли итальянцы
Победитель будет определен простым большинством голосов
В третьем туре голосования в Страсбурге на выборах главы Европейского парламента ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания абсолютного большинства голосов, и теперь, согласно процедуре, председатель ассамблеи будет определен в четвертом туре.
"Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов, состоится четвертый тур", – заявил сдающий полномочия председатель Европарламента Мартин Шульц, который во вторник руководит выборами на пленарной сессии ЕП.
В финал гонки выходят бывший зампред Еврокомиссии и зампредседателя Европарламента, кандидат от фракции Европейской народной партии (Христианские демократы) итальянец Антонио Таяни и его соотечественник, глава фракции Прогрессивный альянс социалистов и демократов Джанни Пителла.
В третьем туре они набрали соответственно 291 и 199 голосов.
В отличие от трех предыдущих туров, в четвертом туре победитель будет определен простым большинством голосов. Избранник евродепутатов возглавит Европарламент на предстоящие 2,5 года.
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