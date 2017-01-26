В Чили бушуют мощные пожары (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 17:07

Из зоны стихийного бедствия массово эвакуируют людей


По меньшей мере, шесть человек стали жертвами масштабного лесного пожара в Чили. Все они – работники спасательных служб.

В центральной части страны пылает территория в 240 тысяч гектаров. Стремительному распространению огня способствует засуха и сильный ветер.

Несколько населенных пунктов – под угрозой уничтожения, из зоны стихийного бедствия массово эвакуируют людей. Лесной пожар уже называют самым ужасным за всю историю Чили.

"Без сомнения, ситуация критическая. Самый высокий уровень угрозы – в регионе Мауле. Там спасателям едва удается сдерживать распространение огня. Несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать, ведь стихия вплотную подошла к жилым домам", – сказал директор национальной лесной корпорации Чили.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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