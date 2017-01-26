В Чили прибыл самый большой пожарный самолет

Самолет, созданный на базе Boeing 747, способен нести на своем борту в 22 раза больше воды, чем другие пожарные самолеты

Гигантский самолет, оборудованный для борьбы с крупными пожарами, прибыл из США в Чили, где продолжают бушевать самые сильные природные пожары в истории этой страны.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Самолет, созданный на базе Boeing 747, способен нести на своем борту в 22 раза больше воды, чем другие пожарные самолеты.

Чили фактически находится в условиях чрезвычайного положения в связи большим количеством лесных пожаров, бушующих на территории страны.

По приблизительным данным, сейчас насчитывается около 85 крупных очагов. Сожжено уже около двух тысяч квадратных километров площади.

Свою помощь в Чили уже направили Мексика, Перу и Франция.

Ранее сообщалjcm, что на значительной части территории Чили к югу от столицы страны Сантьяго объявлено чрезвычайное положение. 1200 военнослужащих и 500 пожарных в Чили ведут борьбу с охватившими страну многочисленными лесными пожарами.