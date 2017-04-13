В Чили произошло мощное землетрясение

О разрушениях, погибших или пострадавших пока не сообщалось

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Чили. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 51 километр к югу от города Овалье. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,2 километра.

Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что 13 ноября 2016 года в Новой Зеландии началась серия подземных толчков и продолжалась более суток, охватив значительную территорию.

Эпицентр землетрясения располагался к северо-востоку от города Крайстчерч, а самый сильный толчок магнитудой 7,8 был зафиксирован в 180 километрах, в районе города Каикоур.