В Чили произошло мощное землетрясение

Сегодня, 11:08

О разрушениях, погибших или пострадавших пока не сообщалось

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Фото: AFP
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Чили. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 51 километр к югу от города Овалье. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,2 километра.

Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что  13 ноября 2016 года в Новой Зеландии  началась серия подземных толчков и продолжалась более суток, охватив значительную территорию.

Эпицентр землетрясения располагался к северо-востоку от города Крайстчерч, а самый сильный толчок магнитудой 7,8 был зафиксирован в 180 километрах, в районе города Каикоур.
Чили, землетрясение, эпицентр, подземные толчки

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Источник:

РИА Новости

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