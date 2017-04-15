В Чили произошло повторное землетрясение

Сегодня, 18:21

О разрушениях, погибших или пострадавших пока не сообщалось

В Чили произошло повторное землетрясение

В Чили произошло мощное землетрясение. Амплитуда толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера, сообщили в Геологической службе США.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что в Чили произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 51 километр к югу от города Овалье. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,2 километра.
Чили, землетрясение, эпицентр, подземные толчки

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Источник:

Дни.ру

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