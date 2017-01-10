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В ЦРУ признали, что вывод американских войск из Ирака помог созданию ИГ http://www.segodnya.ua/img/article/7867/5_main.1484030507.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/5_tn.1484030507.jpg Мир История была бы другой, если бы в 2003 Обама не отдал приказ, считают в американской разведке

В ЦРУ признали, что вывод американских войск из Ирака помог созданию ИГ

Сегодня, 08:40

История была бы другой, если бы в 2003 Обама не отдал приказ, считают в американской разведке

Солдат в Ираке. Фото: AFP
Солдат в Ираке. Фото: AFP

Вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению террористической группировки "Исламское государство", считает директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.

"Я не думаю, что он (вывод войск – Ред.) был причиной этого (создания ИГ – Ред.). Я думаю, что это было фактором, который внес вклад в последующие события. Потому что нас (США) там (в Ираке – Ред.) не было, мы не могли консультировать и помогать", — заявил Бреннан в интервью CNN.

При этом ввод американских войск в Ирак в 2003 году глава ведомства считает "причиной, которая привела к насилию и кровопролитию в этой части мира".

"Если бы тогда мы знали, что мы знаем теперь о том, что ИГ удалось сделать с точки зрения такого взрывного роста в Ираке, а потом прорости в Сирии, мы бы проводили тот же курс? Наверное, нет", — сказал Бреннан, который покидает свой пост 20 января вместе с администрацией президента Барака Обамы.

Вместе с тем, директор ЦРУ полагает, что в случае, если бы американские войска остались в Ираке, это могли бы использовать экстремисты ИГ для призыва своих сторонников. "Сложно сказать, но история была бы другой. Без сомнения, она была бы другой", — добавил он.

Напомним, Обама, который вступил в должность в 2009 году, выполнил свое предвыборное обещание и вывел американские войска из Ирака. Однако в 2014 году США и их союзники вынуждены были начать воздушную операцию против ИГ в Ираке и Сирии. Одновременно помощь местным силам в борьбе с террористами оказывают несколько тысяч американских советников, инструкторов и военных специалистов.
Ирак, США, Обама, ЦРУ, CNN, исламское государство, вывод войск, Бреннан

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Источник:

РИА Новости

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