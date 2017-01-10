В ЦРУ рассказали, почему из-за Трампа безопасность США под угрозой

Бреннан считает, что американским лидерам нужно больше доверять разведке, которые могут помочь президенту поддерживать безопасность в стране

Новоизбранный президент США Дональд Трамп недооценивает роль американской разведки, чем ставит под угрозу интересы страны в сфере безопасности. Об этом заявил Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан, передает Корреспондент со ссылкой на CNN.

По его словам, разведка может помочь американскому лидеру защитить безопасность страны.

"Новая администрация − и любой президент − должна понимать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и профессионалы разведки могут помочь обеспечить безопасность страны и защитить ее интересы", − заявил Бреннан.

Он добавил, что любой президент или его администрация, которые не понимают этого, ставят под угрозу интересы страны в области безопасности.

Бреннан также выразил уверенность в правильности выводов спецслужб США о хакерских атаках России.

Напомним, 5 января чиновники США, представляющие американскую разведку, заявили о наличии у них "неопровержимых доказательств" того, что Россия передавала через третьих лиц сайту WikiLeaks материалы, полученные в результате хакерских атак.

7 января избранный президент США Дональд Трамп, после доклада американских спецслужб, признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.

После этого американский лидер принял решение назначить команду для разработки в течение 90-дневного периода плана противостояния и пресечения кибератак на США.

В свою очередь в Госдепартаменте США пояснили, почему разведка скрыла доказательства о российских хакерах. Так, представитель ведомства Джон Кирби заявил, что Американские спецслужбы владели доказательствами о деянии российских хакеров в США, однако не могли придавать ее огласке, и предоставили данные лишь действующему и новоизбранному президентам, а также Конгрессу.