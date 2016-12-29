В Дамаске посольство России обстреляли из миномета

В столице Сирии Дамаске, посольство России обстреляли из минометов. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает телеканал "112 Украина".

По ее словам, обстрел вели боевики. Выпущенная мина разорвалась на территории дипмиссии около входа в консульский отдел и причинила незначительные разрушения. Никто из персонала не пострадал.

"Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения", — заявила Захарова.

Накануне посольство России в Дамаске также подверглось обстрелу: боевики выпустили два снаряда, ни один из которых не сдетонировал.

Напомним, ранее сирийские власти объявили о прекращении в стране всех боевых действий с полуночи 30 декабря. Правительство и оппозиция договорились прекратить атаки, в том числе авианалеты, а также не расширять свои территории способами, которые могут нанести ущерб.

Как сообщалось ранее, 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. СМИ писали, что он был сотрудником турецкой полиции и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции. Турецкая полиция ликвидировала стрелка в результате спецоперации. Россия и Турция договорились о совместном расследовании убийства посла РФ в Анкаре.