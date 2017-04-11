В Дании хотят менять законы для запрета строительства российского газопровода

Датские законы позволяют запретить прокладку "Северного потока-2" уже сейчас, но в правительстве страны хотят расширить список поводов для запрета

Правительство Дании выступает с предложением изменить законодательство страны, чтобы оставить за собой право запретить строительство "Северного потока-2" из опасений, связанных с внешней политикой и безопасностью. Об этом заявил министр энергетики и климата Дании Ларс Кристиан Лиллехольт, сообщает UBR со ссылкой на Вести.Экономика.

Согласно сообщению, сейчас Дания может запретить строительство газопровода в своих территориальных водах только исходя из экологических предпосылок.

"Мы ожидаем, что правовые основы для "Северного потока-2" будут основаны на действующем законодательстве Дании, которое учитывает как законодательство ЕС, так и международные конвенции", – отметил представитель Nord Stream 2.

Компания поддерживает решение правительства Дании по рассмотрению заявки в соответствии с существующими правовыми нормами. При этом Nord Stream 2 ожидает дальнейших шагов по рассмотрению заявки.

Кроме того, Германия, Швеция и Финляндия также запускают процедуру рассмотрения заявок и проведения переговоров по проекту на национальном и международном уровнях в соответствии с конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Новый трубопровод построят рядом с газопроводом "Северный поток".

Для строительства "Северного потока-2" необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение подана в сентябре 2016 г., в Германии – в марте, в Дании – в апреле.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на датскую газету Politiken писал, что Еврокомиссия планирует просить разрешение у ЕС для запуска переговоров с Россией о строительстве этого газопровода.

А в середине месяца европейское интернет-издание Euractiv писало, что Европа готова одобрить "Северный поток-2".

Справка. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.