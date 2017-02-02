В Делавэре заключенные захватили в заложники работников тюрьмы

Сегодня, 03:17

Одного из заложников заключенные выпустили спустя четыре часа

В Делавэре заключенные захватили в заложники работников тюрьмы, фото vesti.ru
В Делавэре заключенные захватили в заложники работников тюрьмы, фото vesti.ru

В американском штате Делавэр заключенные захватили заложников, передает Associated Press.

Утром сотрудник исправительного учреждения, находясь внутри одного из зданий, подал сигнал помощи, на него откликнулись несколько его коллег. В результате пятеро работников были захвачены взбунтовавшимися преступниками.

Одного из заложников заключенные выпустили спустя четыре часа. Его госпитализировали с травмами, не представляющими угрозу для жизни. Получил ли кто-нибудь еще травмы, пока неизвестно.

Должностные лица ведут с заключенными переговоры. "Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех участников и использовать все имеющиеся у нас ресурсы", — сказал журналистам представитель полиции штата Ричард Брац.

Один из заключенных заявил, что причиной, побудившей их пойти на это, стала политика нового президента Дональда Трампа. "Мы знаем, что учреждение будет меняться в худшую сторону", — сказал он. Также он добавил, что заключенные хотят, чтобы им предоставили возможность эффективной реабилитации, в качестве одного из приоритетов назвав образование для лиц, содержащихся в тюрьмах. Кроме того, заключенные требуют предоставить им информацию, как распределяются деньги, выделяемые на исправительные учреждения.

Около исправительного центра находятся десятки сотрудников полиции и транспортных средств. Все остальные тюрьмы штата переведены на особый режим безопасности.

Всего в тюрьме, которая является крупнейшим в штате мужским исправительным учреждением, содержатся около 2,5 тысяч заключенных. Сколько из них участвуют в инциденте, неизвестно.
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Источник:

Lenta.ru

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