В деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка (видео)

Следственные органы допросили в Москве гражданку России, являющуюся подругой Мевлюта Алтынташа, застрелившего российского посла в Турции.

Некоторое время женщина провела в Анкаре, и у нее был роман с преступником. Она уехала из Турции до покушения на Карлова, пишет "РИА Новости" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшим оказался бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, он был уничтожен.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что теракты, совершенные в стране после парламентских выборов в июне 2015 года, и нападение на посла Карлова являются частью одного плана.