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В деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/43_main.1483013649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/43_tn.1483013649.jpg Мир Громкое убийство российского дипломата обрастает новыми подробностями 

В деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка (видео)

Сегодня, 14:12

Громкое убийство российского дипломата обрастает новыми подробностями 


Следственные органы допросили в Москве гражданку России, являющуюся подругой Мевлюта Алтынташа, застрелившего российского посла в Турции.

Некоторое время женщина провела в Анкаре, и у нее был роман с преступником. Она уехала из Турции до покушения на Карлова, пишет "РИА Новости" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшим оказался бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, он был уничтожен.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что теракты, совершенные в стране после парламентских выборов в июне 2015 года, и нападение на посла Карлова являются частью одного плана.
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Источник:

РИА Новости

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