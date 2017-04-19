В детском центре США нашли мертвым годовалого малыша с укусами

Сегодня, 14:08

В смерти ребенка подозревают восьмилетнюю девочку, под присмотром которой находился малыш


В Центре по уходу за детьми в американском штате Мичиган нашли мертвым ребенка, которому всего год, после того, как мать оставила его работникам учреждения.

Отмечается, что мать оставила ребенка на ночь в Центре, однако няни оставили малыша на несколько часов с двумя девочками. На следующее утром ребенка нашли мертвым в манежике.

Когда малыша доставили в больницу, на теле нашли укусы. По словам сиделок, ребенок почти все время был под пристальным наблюдением, поэтому что произошло – понятия не имеют.

В полиции рассказали, что в ту ночь в этом центре было трое детей. Главному свидетелю полиции – 6 лет. Девочка рассказала своей маме, что видела как другая – взрослая девочка – сунула маленького Кори в шкаф, потому что он сильно кричал. После этого сиделка вынесла малыша и положила в манеж.

Подозреваемую восьмилетнюю девочку отвезли в больницу, где с ней работают психологи, а центр, в котором случилась трагедия, временно закрыли.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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