В детском центре США нашли мертвым годовалого малыша с укусами

В Центре по уходу за детьми в американском штате Мичиган нашли мертвым ребенка, которому всего год, после того, как мать оставила его работникам учреждения.

Отмечается, что мать оставила ребенка на ночь в Центре, однако няни оставили малыша на несколько часов с двумя девочками. На следующее утром ребенка нашли мертвым в манежике.

Когда малыша доставили в больницу, на теле нашли укусы. По словам сиделок, ребенок почти все время был под пристальным наблюдением, поэтому что произошло – понятия не имеют.

В полиции рассказали, что в ту ночь в этом центре было трое детей. Главному свидетелю полиции – 6 лет. Девочка рассказала своей маме, что видела как другая – взрослая девочка – сунула маленького Кори в шкаф, потому что он сильно кричал. После этого сиделка вынесла малыша и положила в манеж.

Подозреваемую восьмилетнюю девочку отвезли в больницу, где с ней работают психологи, а центр, в котором случилась трагедия, временно закрыли.